УЕФА не поддержит Инфантино на выборах президента ФИФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) официально заявил о готовности поддержать альтернативного кандидата на предстоящих выборах президента Международной федерации футбола (ФИФА), если действующий глава организации Джанни Инфантино решит баллотироваться на новый срок.
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