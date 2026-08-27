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Аргументы и Факты

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УЕФА не поддержит Инфантино на выборах президента ФИФА

УЕФА не поддержит Инфантино на выборах президента ФИФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) официально заявил о готовности поддержать альтернативного кандидата на предстоящих выборах президента Международной федерации футбола (ФИФА), если действующий глава организации Джанни Инфантино решит баллотироваться на новый срок.

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