Трамп похвастался нефтяной сделкой с Венесуэлой

Президент США Дональд Трамп заявил о заключении крупнейшей в истории нефтяной сделки. В рамках соглашения с Каракасом под контроль Вашингтона перешли более 65-ти миллиардов баррелей из подтвержденных нефтяных резервов Венесуэлы.
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