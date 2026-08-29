Трамп похвастался нефтяной сделкой с Венесуэлой

Президент США Дональд Трамп заявил о заключении крупнейшей в истории нефтяной сделки. В рамках соглашения с Каракасом под контроль Вашингтона перешли более 65-ти миллиардов баррелей из подтвержденных нефтяных резервов Венесуэлы.