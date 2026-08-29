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Трамп похвастался нефтяной сделкой с Венесуэлой

Трамп похвастался нефтяной сделкой с Венесуэлой

Президент США Дональд Трамп заявил о заключении крупнейшей в истории нефтяной сделки. В рамках соглашения с Каракасом под контроль Вашингтона перешли более 65-ти миллиардов баррелей из подтвержденных нефтяных резервов Венесуэлы.

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