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Как защитить себя от афер с банковскими картами, и кто такие дропперы

Как защитить себя от афер с банковскими картами, и кто такие дропперы

Как предотвратить участие в мошеннических схемах с дропперами. Сегодня все чаще наблюдаются случаи привлечения граждан к участию в мошеннических действиях с использованием дропперов - подставных лиц, задействованных в нелегальных схемах вывода средств с банковских карт.

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