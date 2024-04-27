Как защитить себя от афер с банковскими картами, и кто такие дропперы

Как предотвратить участие в мошеннических схемах с дропперами. Сегодня все чаще наблюдаются случаи привлечения граждан к участию в мошеннических действиях с использованием дропперов - подставных лиц, задействованных в нелегальных схемах вывода средств с банковских карт.