Правила направления маткапитала на улучшение жилищных условий изменились

С 1 января 2025 года оформить покупку дома или его части с использованием средств материнского капитала тамбовские семьи могут лишь при наличии заключения о том, что жильё признано годным для проживания и соответствует всем необходимым требованиям, предъявляемым к жилым помещениям.
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