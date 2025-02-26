Россияне определились в размером «достойной» пенсии

Россияне считают достойной пенсию в размере 49600 рублей в месяц, следует из результатов опроса сервиса Superjob, в котором приняли участие более трех тысяч представителей экономически активного населения из всех округов страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии