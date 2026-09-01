ES — Previous ATH Delivers, Next Long Area Below E-mini S&P 500 Futures CME_MINI:ES1! Chart_Champions Following on from our previous ES update six days ago, we highlighted two areas below price where we would be interested in potential long opportunities.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым