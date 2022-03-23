Джейк Пол вновь подколол UFC: «С 2005 года их прибыль выросла на 6200%, а зарплаты бойцов всего на 600%»

Начинающий боксер Джейк Пол в очередной раз раскритиковал политику UFC, касающуюся зарплат бойцов. «UFC всегда говорит, что с 2005 года зарплаты бойцов выросли на 600%.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх