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Охрана Трампа жалуется, что полиция не передала ей данные о стрелявшем заранее

Охрана Трампа жалуется, что полиция не передала ей данные о стрелявшем заранее

Члены охраны кандидата в президенты США Дональда Трампа из числа агентов Секретной службы в частных беседах задаются вопросом, почему полиция не передала им информацию о подозрительном человеке до стрельбы в политика на митинге в Пенсильвании.

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