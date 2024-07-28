Охрана Трампа жалуется, что полиция не передала ей данные о стрелявшем заранее

Члены охраны кандидата в президенты США Дональда Трампа из числа агентов Секретной службы в частных беседах задаются вопросом, почему полиция не передала им информацию о подозрительном человеке до стрельбы в политика на митинге в Пенсильвании.
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