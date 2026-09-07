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Царьград

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Котята продемонстрировали независимость: не реагируют на владельцев

Котята продемонстрировали независимость: не реагируют на владельцев

Любовь вашего кота не связана с его стремлением сидеть у вас на руках. Даже тихо лежа у ваших ног и не обращая на вас внимания, он может испытывать к вам настоящую привязанность.

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