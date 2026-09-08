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Шняги.Нет

3 подписчика

Юмор за день: заряжаемся позитивом

Юмор за день: заряжаемся позитивом

До выходных еще далеко, а способность воспринимать все всерьез уже заметно ослабла. Во вторник это даже полезно.

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