Сотрудничество Российской Федерации и КНДР в военной сфере подрывает международный порядок. Соответствующим мнением поделился глава Министерства обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин.
Глава МО США Остин: Военное сотрудничество РФ и КНДР подрывает порядок в мире
Комментарии
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АА
Афонин Андрей
Порядок-то ты выстроил, мистер Ллойд Остин? В таком случае, в своём порядке иди на йух!
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15 час.
Влад Владимиров
Смешно мне лично здесь читать подобные стенания пиндосов...))) Им надо там срочно понижать в употреблении дозу дихлофоса...)))
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13 час.
Sergiy Che
Перевод с пиндосского: - "когда пиндосня не справляясь с поставками на Украину заказывала боеприпас, танки и пр. у Ю. Кореи - это были "карошие мирные правила", а когда поглядев на это РФ решила аналогично связаться с ВПК скврной Кореи то это конечно "нарушение кароших мирных правил"!! Всё просто...)))
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8 час.
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