Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 660 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • vasyn
    Нисколько не удивлюсь, если китайцы пойдут навстречу этому уроду рода человеческго Байдену.Байден заявил, чт...
  • Василий
    Ну как Данилов будет бороться с коррупцией на Украине - гребут доллары обеими руками нечем бороться с коррупцией - вс...Глава СНБО Данило...
  • КузнецовВВ
    никто не порвал. просто изначально ни одна сторона не собиралась их выполнятьБуданов: Украина ...

Глава МО США Остин: Военное сотрудничество РФ и КНДР подрывает порядок в мире

Глава МО США Остин: Военное сотрудничество РФ и КНДР подрывает порядок в мире

Сотрудничество Российской Федерации и КНДР в военной сфере подрывает международный порядок. Соответствующим мнением поделился глава Министерства обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АА
Афонин Андрей
Порядок-то ты выстроил, мистер Ллойд Остин?  В таком случае, в своём порядке иди на йух!
Ответить
15 час.
Влад Владимиров
Смешно мне лично здесь читать подобные стенания пиндосов...))) Им надо там срочно понижать в употреблении дозу дихлофоса...)))
Ответить
13 час.
Sergiy Che
Перевод с пиндосского: - &quot;когда пиндосня не справляясь с поставками на Украину заказывала боеприпас, танки и пр. у Ю. Кореи - это были &quot;карошие мирные правила&quot;, а когда поглядев на это РФ решила аналогично связаться с ВПК скврной Кореи то это конечно &quot;нарушение кароших мирных правил&quot;!! Всё просто...)))
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх