Смешно мне лично здесь читать подобные стенания пиндосов...))) Им надо там срочно понижать в употреблении дозу дихлофоса...)))

Sergiy Che

Перевод с пиндосского: - "когда пиндосня не справляясь с поставками на Украину заказывала боеприпас, танки и пр. у Ю. Кореи - это были "карошие мирные правила", а когда поглядев на это РФ решила аналогично связаться с ВПК скврной Кореи то это конечно "нарушение кароших мирных правил"!! Всё просто...)))