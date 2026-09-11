5G в России ускорит загрузку файлов в несколько раз

После запуска 5G мобильный интернет станет заметно быстрее. Как пишет «Москва 24» со ссылкой на аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, файл, который раньше скачивался около десяти минут, в сети нового поколения можно будет загрузить за несколько минут.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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