Рогов: ВСУ пытаются контратаковать на васильевском направлении

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил агентству ТАСС, что подразделения ВСУ продолжают пытаться контратаковать на васильевском направлении в Запорожской области.
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