Карельские Вести

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«Камасутра» для искушенных: позы с наибольшей стимуляцией точки G

«Камасутра» для искушенных: позы с наибольшей стимуляцией точки G

Недавно мы писали о струйном оргазме, который достигается с помощью активной стимуляции точки G. По горячим следам мы предлагаем тебе подборку лучших поз из нашей «Камасутры», которые позволят вам проработать нужные зоны как можно лучше! Хочется получить убойную дозу удовольствия и наслаждения? ….

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