"Дескать, умирайте на Украине вместо нас". Читатели Haber7 осудили Германию за вербовку иностранцев в немецкую армию

© РИА Новости Алексей Витвицкий Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Из-за нехватки кадров в армии Германия нацелилась на иностранцев, прежде всего турок.
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