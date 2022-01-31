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Трехкратный чемпион мира по ММА Жубаныш решил перейти в профи

Казахстанец Багдат Жубаныш установил феноменальное достижение в любительском ММА, выиграв 3 раза чемпионат мира – 2018, 2019 и 2022 годах.

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