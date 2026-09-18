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Алиханов оценил независимость РФ от импорта нефтегазового оборудования в 80%

Алиханов оценил независимость РФ от импорта нефтегазового оборудования в 80%

Российская нефтегазовая отрасль продолжает сокращать зависимость от зарубежного оборудования. Уровень независимости компаний от импортных поставок достиг примерно 80%, заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов на промышленно-энергетическом форуме TNF 2026 в Тюмени.

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