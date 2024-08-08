США и Британия начали передавать Австралии оборудование и материалы для АПЛ

Трехстороннее соглашение о передаче Австралии документации и оборудования для эксплуатации атомных подводных лодок (АПЛ) подписали с ней Соединенные Штаты и Великобритания, 8 августа сообщает пресс-служба госдепартамента США.
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