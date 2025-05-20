Китай призвал США отменить дискриминационные меры

Пекин, 19 мая /Синьхуа/ -- Министерство коммерции КНР в понедельник осудило США за злоупотребление мерами экспортного контроля в отношении китайских чипов, призвав американскую сторону немедленно исправить свои неверные действия и отменить дискриминационные меры в отношении Китая.
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