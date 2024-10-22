Димарко о Тео: «Классный игрок. Меня захейтят, возможно, он ведь играет за «Милан»

«Есть действующие игроки, которых я оцениваю высоко, не буду этого скрывать. Возможно, меня захейтят, но я действительно считаю Тео Эрнандеса классным футболистом», – сказал защитник «Интера» в подкасте BSMT.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии