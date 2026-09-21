В Волгоградской области обработано 100% протоколов УИК на выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ: ▫️ Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" – 62,65% ▫️ Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России – 9,22% ▫️ Политическая партия "Партия прямой демократии" – 0,15% ▫️ Политическая партия "Российская экологическая партия "ЗЕЛЁНЫЕ" – 0,73% ▫️ Социалистическая политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 6,90% ▫️ ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" - 0,26% ▫️ КПРФ – политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – 13,08% ▫️ ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ – 1,09% ▫️ Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ - 0,38% ▫️ Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ" – 4,88% 🔹 Явка избирателей в Волгоградской области составила 68,08%.
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