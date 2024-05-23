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Российские войска сбили 35 снарядов из РСЗО и 3 беспилотника над Белгородской областью

Российские войска сбили 35 снарядов из РСЗО и 3 беспилотника над Белгородской областью

Минувшей ночью российские военные успешно отразили атаку украинских войск на Белгородскую область. По данным Министерства обороны, было сбито 32 снаряда реактивной системы залпового огня "Вампир", три снаряда "Ольха" и три беспилотника.

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