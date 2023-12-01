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Мировое обозрение

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Власти Японии отреагировали на продолжение полетов конвертопланов после падения одного из них

Власти Японии отреагировали на продолжение полетов конвертопланов после падения одного из них

Токио выразил беспокойство по поводу продолжения полетов американских конвертопланов V-22 "Оспри" в японском воздушном пространстве после крушения одного из этих летательных аппаратов 29 ноября на юго-западе страны.

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