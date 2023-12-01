Власти Японии отреагировали на продолжение полетов конвертопланов после падения одного из них

Токио выразил беспокойство по поводу продолжения полетов американских конвертопланов V-22 "Оспри" в японском воздушном пространстве после крушения одного из этих летательных аппаратов 29 ноября на юго-западе страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии