Андрей Клинцевич: Все понимают, что случилось с погибшим самолётом. Но западные спецслужбы хотят использовать трагедию

Чем больше Алиев распаляется о вине России в гибели самолета, тем больше растет уверенность в косвенной вине Азербайджана. Больше всех кричит "Держите вора" сам вор.

ЗЖ

Зоя Жук

Откуда такая информация? Давно были в Азербайджане? Я этой осенью- люди гостеприимные, доброжелательные, к русским относятся прекрасно, в Баку много смешанных браков, почти все говорят на русском. Есть местные тв каналы на русском языке, о России хорошо, об Украине никак. Преступность низкая, спокойно гуляли по городу до ночи. Страна развивается и реально сохраняет независимость, за что находится под санкциями США.