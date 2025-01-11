Авиакатастрофа в Актау: «Азербайджан — не вассал Турции, как Белоруссия не вассал России. Президенты все поняли» Михаил Зубов На фото: крушение самолета под Актау (Фото: Пресс-служба МЧС Казахстана/ТАСС) Материал комментируют: Андрей Клинцевич Авиакатастрофа в казахстанском Актау используется западными спецслужбами для того, чтобы поссорить Россию и Азербайджан.
Андрей Клинцевич: Все понимают, что случилось с погибшим самолётом. Но западные спецслужбы хотят использовать трагедию
Комментарии
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MY
Mikhail Yakunkin
Не пойму, зачем Азербайджан посылает оружие Нацистской Укроине, которая нападает на РФ и Чечню? Берет пример с Турции?
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10 час.
АС
Александр Сысоев
Чем больше Алиев распаляется о вине России в гибели самолета, тем больше растет уверенность в косвенной вине Азербайджана. Больше всех кричит "Держите вора" сам вор.
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9 час.
ЗЖ
Зоя Жук
Откуда такая информация? Давно были в Азербайджане? Я этой осенью- люди гостеприимные, доброжелательные, к русским относятся прекрасно, в Баку много смешанных браков, почти все говорят на русском. Есть местные тв каналы на русском языке, о России хорошо, об Украине никак. Преступность низкая, спокойно гуляли по городу до ночи. Страна развивается и реально сохраняет независимость, за что находится под санкциями США.
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9 час.
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