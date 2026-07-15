А вот и «главный сюрприз» на новоселье, — сказала свекровь, протягивая коробку, которая подозрительно пищала. — Видимо, родня всерьез решила, что нам здесь не хватает мини-фермы. Зря они, конечно

А это главный подарок на новоселье, — свекровь с гордостью протянула шумную картонную коробку. — Вся родня решила, что в вашем новом жилище обязательно должна появиться своя небольшая ферма, и совершенно зря они так подумали.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)