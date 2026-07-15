А вот и «главный сюрприз» на новоселье, — сказала свекровь, протягивая коробку, которая подозрительно пищала. — Видимо, родня всерьез решила, что нам здесь не хватает мини-фермы. Зря они, конечно

Людмила Феденюк Ну почему в моем доме и на моем участке кто то будет командовать вместо меня,вводя мою семью в не запланированные расходы???

Дмитрий Захаров Давно уже известно, что так называемое "своё" или "домашнее" во-первых всегда дороже магазинного, во-вторых по качеству далеко не всегда лучше. В основном либо такое же, либо хуже.