Сказка для двоих
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Сказка для двоих

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А вот и «главный сюрприз» на новоселье, — сказала свекровь, протягивая коробку, которая подозрительно пищала. — Видимо, родня всерьез решила, что нам здесь не хватает мини-фермы. Зря они, конечно

А вот и «главный сюрприз» на новоселье, — сказала свекровь, протягивая коробку, которая подозрительно пищала. — Видимо, родня всерьез решила, что нам здесь не хватает мини-фермы. Зря они, конечно

А это главный подарок на новоселье, — свекровь с гордостью протянула шумную картонную коробку. — Вся родня решила, что в вашем новом жилище обязательно должна появиться своя небольшая ферма, и совершенно зря они так подумали.

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Комментарии
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Людмила Феденюк
Ну почему в моем доме и на моем участке кто то будет командовать вместо меня,вводя мою семью в не запланированные расходы???
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1 м.
Дмитрий Захаров
Давно уже известно, что так называемое &quot;своё&quot; или &quot;домашнее&quot; во-первых всегда дороже магазинного, во-вторых по качеству далеко не всегда лучше. В основном либо такое же, либо хуже.
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1 м.
Дмитрий Захаров
Ну а бабку с золовкой традиционно - чем дальше послать, тем крепче семья.
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1 м.