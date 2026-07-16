Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

37 073 подписчика

Трамп окончательно разрушил перемирие с Ираном: что он для этого сделал

Трамп окончательно разрушил перемирие с Ираном: что он для этого сделал

Вашингтон обвиняет Тегеран в несоблюдении достигнутых договоренностей, тогда как именно Соединенные Штаты своими действиями — продолжением агрессии, ужесточением санкций и избирательным выполнением обязательств — разрушили меморандум и загнали ситуацию в тупик.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии