В России впервые открыли кафедру киберпсихологии. Она изучает взаимодействие человека и виртуальной среды

Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Лобачевского первым в стране открыл кафедру киберпсихологииКак сообщает пресс-служба ННГУ, киберпсихология превращается в самостоятельное научное направление.
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