Украина требует отстранить трех российских спортсменов от участия в Олимпийских играх в Париже

Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины обратился в Международный олимпийский комитет (МОК) с требованием отстранить трех российских легкоатлеток от участия в летних Олимпийских играх в Париже - Динуру Кудаеву, Наталью Малышеву и Ольгу Хорошавцеву.
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