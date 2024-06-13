Украина требует отстранить трех российских спортсменов от участия в Олимпийских играх в Париже

Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины обратился в Международный олимпийский комитет (МОК) с требованием отстранить трех российских легкоатлеток от участия в летних Олимпийских играх в Париже - Динуру Кудаеву, Наталью Малышеву и Ольгу Хорошавцеву.