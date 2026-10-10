В Севастополе 10 октября сохранятся лимиты на бензин на АЗС «ТЭС» и «АТАН»

На заправках «ТЭС» и «АТАН» в Севастополе 10 октября продолжат действовать лимиты на продажу бензина по QR-кодам, которые начнут рассылать в 21:00 9 октября.
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