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Царьград

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В Челябинской области 250 человек не пустили через границу из-за связей с террористами

В Челябинской области 250 человек не пустили через границу из-за связей с террористами

С начала года через автомобильные пункты пропуска в Челябинской области не пропустили 250 человек с возможными связями с террористическими и экстремистскими структурами, всего досмотр прошли более 50 тысяч граждан.

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