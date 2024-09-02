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Депутат ГД Водолацкий: если Польша собьет ракеты РФ над Украиной, то станет целью

Депутат ГД Водолацкий: если Польша собьет ракеты РФ над Украиной, то станет целью

Если Польша решится сбить российские ракеты над Украиной, то это приведет к тому, что ее пусковые установки станут законной целью, предупредил зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
Не в компетенции Водолацкого такое высказывать, лучше уж своими непосредственными делами занимался. Не спец он в таких делах, Поляки просто не смогут оперативно сбить ракеты даже надо Львовом и Николаевом (Львовская обл.) не говоря уже об Одессе и Киеве. Телепортацию еще не изобрели в отличии от депутации.........
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