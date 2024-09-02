Депутат ГД Водолацкий: если Польша собьет ракеты РФ над Украиной, то станет целью

Дмитрий Гурин

Не в компетенции Водолацкого такое высказывать, лучше уж своими непосредственными делами занимался. Не спец он в таких делах, Поляки просто не смогут оперативно сбить ракеты даже надо Львовом и Николаевом (Львовская обл.) не говоря уже об Одессе и Киеве. Телепортацию еще не изобрели в отличии от депутации.........