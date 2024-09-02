Депутат ГД Водолацкий: если Польша собьет ракеты РФ над Украиной, то станет целью

Если Польша решится сбить российские ракеты над Украиной, то это приведет к тому, что ее пусковые установки станут законной целью, предупредил зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
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