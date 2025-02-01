Новые части ПВО для защиты арсеналов

БПЛА «Паляница» — одно из украинских средств воздушного нападения Российское министерство обороны планирует продолжать развитие сил противовоздушной обороны и повышать их потенциал в борьбе с актуальными угрозами.
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