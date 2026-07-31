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Однорукий футболист забил гол в матче еврокубка. Об этом сообщает Sport24. Датский полузащитник «Рунавика» с Фарерских островов Мариус Крюгер Линд отличился на 70-й минуте выездного матча 2-го квалификационного раунда Лиги конференций со словенским «Копером».