В европейской стране начался дефицит овощей

В Великобритании начался дефицит овощей на фоне засухи и аномальной жары. Об этом сообщает Guardian. Многие фермеры испытывают трудности при выращивании культур в условиях жары — воды на полив не хватает даже тем, у кого на фермах есть ирригационные системы и резервуары.
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