В европейской стране начался дефицит овощей

В Великобритании начался дефицит овощей на фоне засухи и аномальной жары. Об этом сообщает Guardian. Многие фермеры испытывают трудности при выращивании культур в условиях жары — воды на полив не хватает даже тем, у кого на фермах есть ирригационные системы и резервуары.