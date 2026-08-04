В Кемеровской области - Кузбассе сотрудники Госавтоинспекции оказали доврачебную помощь мужчине, пострадавшему от укуса гадюки

Сотрудники Госавтоинспекции отдела МВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу капитан полиции Виктор Шуман и лейтенант полиции Михаил Столяров несли службу на маршруте патрулирования, когда из дежурной части через систему «112» поступило сообщение о том, что мужчину укусила гадюка.
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