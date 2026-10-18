Снежные барсы в Туве столкнулись с угрозой со стороны агрессивных медведей из-за нехватки пищи. Руководитель Госкомохотнадзора Артыш Салчак сообщил, что риск нападения возрастает.
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