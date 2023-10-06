Власов поблагодарил армянского борца Джулфалакяна за поддержку россиян в МОК

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов выразил благодарность армянскому борцу Арсену Джулфалакяну, который выступил в поддержку российских спортсменов в Международном олимпийском комитета (МОК).
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