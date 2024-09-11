Как прошли дебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харис?

Дебаты между Трампом и Харрис были первыми и, скорее всего, последними В ночь с 10 на 11 сентября 2024 года прошли первые дебаты между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом (от "Республиканской партии") и Камалой Харрис (от "Демократической партии"), которая заменила в гонке за пост главы Белого дома действующего главу государства Джо Байдена.