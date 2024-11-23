В Госдуме предложили ужесточить наказание за хулиганство в отношении беспомощных

Председатель комитета Госдумы РФ по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР) разработал законопроект, корректирующий статью 213 УК РФ «Хулиганство», среди поправок – делающее отягчающим правонарушение, совершенное в отношении беспомощных, малолетних и беременных .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии