Возвести в квад: как прошел этап Гран-при России в Санкт-Петербурге

Заключительный этап Гран-при по фигурному катанию завершился 24 ноября в Санкт-Петербурге. Он стал самым звездным по составу участников, а по эмоциям и накалу борьбы напомнил старые добрые российские отборочные соревнования на чемпионаты мира и Олимпиаду.
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