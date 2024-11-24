Возвести в квад: как прошел этап Гран-при России в Санкт-Петербурге

Заключительный этап Гран-при по фигурному катанию завершился 24 ноября в Санкт-Петербурге. Он стал самым звездным по составу участников, а по эмоциям и накалу борьбы напомнил старые добрые российские отборочные соревнования на чемпионаты мира и Олимпиаду.