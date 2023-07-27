Русские войска уничтожили некий таинственный "объект" в Одессе - настолько засекреченный, что украинские власти до сих пор отказываются говорить о нём.
Таинственный "объект" в Одессе. После удара по генералам дотянулись до главного?
Комментарии
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Гурбангулы
Афтар, не пеши. Не тваё это... "ВСУ отправили несколько морских беспилотников, которые обстреляли переправу, повредив часть автомобильного и железнодорожного полотна." - шедевр тупости псевдоаналитика.
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13 час.
лл
лина любимцева
Я так думаю, что наши точно знают, какую цель они поразили в Одессе.
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11 час.
Александр Ляшенко
Аноним под кликухой "Новости, события, факты", с твоей аналитикой,ЦИПСО отдыхает!На кого расчитана эта сентенция:"в России ранее открыто заявили, что Крымский мост не используется для переброски военной техники в Крым. Для этого у армии есть другие маршруты. А значит атаки на мост не имеют никакого смысла с военной точки зрения." ? А моральное давление на гражданское население, по твоему ничто?
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10 час.
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