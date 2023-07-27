Таинственный "объект" в Одессе. После удара по генералам дотянулись до главного?

Александр Ляшенко

Аноним под кликухой "Новости, события, факты", с твоей аналитикой,ЦИПСО отдыхает!На кого расчитана эта сентенция:"в России ранее открыто заявили, что Крымский мост не используется для переброски военной техники в Крым. Для этого у армии есть другие маршруты. А значит атаки на мост не имеют никакого смысла с военной точки зрения." ? А моральное давление на гражданское население, по твоему ничто?