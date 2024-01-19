Лично я не понимаю, почему считается, будто это женщины спят и видят, как бы переделать какого-нибудь мужчину.
Когда хотел воспитать жену под себя, но что-то пошло не так
Комментарии
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Наталия
И в итоге мужчина останется один. После воспитания под себя. Уважать обоюдно друг друга надо.
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16 час.
МВ
Мстислав Водяной
Что значит выбирай какую хочешь? Ну, а как же любовь? Допустим полюбил толстую, а с детства мечтал о тощей. Чтобы любовь и мечта воплотились в реальность, что нужно сделать? Правильно, намекать любимой женщине сбросить лишний вес. Так выпьем же за то, чтобы наши желания и возможности совпадали.
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9 час.
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