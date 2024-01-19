Когда хотел воспитать жену под себя, но что-то пошло не так

И в итоге мужчина останется один. После воспитания под себя. Уважать обоюдно друг друга надо.

МВ

Мстислав Водяной

Что значит выбирай какую хочешь? Ну, а как же любовь? Допустим полюбил толстую, а с детства мечтал о тощей. Чтобы любовь и мечта воплотились в реальность, что нужно сделать? Правильно, намекать любимой женщине сбросить лишний вес. Так выпьем же за то, чтобы наши желания и возможности совпадали.