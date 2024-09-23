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Писательница Дарья Донцова поставила камеры рядом с домом после отравления собак

Писательница Дарья Донцова поставила камеры рядом с домом после отравления собак

Автор популярных детективов Дарья Донцова вынуждена была поставить видеокамеры после отравления своих любимых собак.

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