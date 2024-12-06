Все круче и круче

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Комментарии
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Татьяна Бутова
Тогда сразу нужно было писать, что это вы заимствовали. Не нужно вызывать огонь на себя.  Извините тогда за резкость.
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1 час.
ТБ
Татьяна Бутова
Для зели ад - родная земля. А сатана- родитель.
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1 час.
Алексей Тан
Поправлю Вас... за подлость.... а не за резкость.
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1 час.

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