В Кремле высказались о позиции Трампа по Украине

Работа по урегулированию конфликта продолжается, но она не может вестись в публичном формате. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину, которое было в воскресенье, 27 апреля 2025 года.
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