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Богатые россияне скупают Bentley с пробегом

Богатые россияне скупают Bentley с пробегом

Рост продаж люксовых автомобилей с пробегом связан с западными санкциями и нехваткой в России новых автомобилей данной категории, полагают экспертыНехватка новых автомобилей класса люкс заставила россиян перейти на подержанные машины, пишет Forbes.

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