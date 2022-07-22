Богатые россияне скупают Bentley с пробегом

Рост продаж люксовых автомобилей с пробегом связан с западными санкциями и нехваткой в России новых автомобилей данной категории, полагают экспертыНехватка новых автомобилей класса люкс заставила россиян перейти на подержанные машины, пишет Forbes.
Рост продаж люксовых автомобилей с пробегом связан с западными санкциями и нехваткой в России новых автомобилей данной категории, полагают экспертыНехватка новых автомобилей класса люкс заставила россиян перейти на подержанные машины, пишет Forbes.
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