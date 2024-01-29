«Ограниченный» американский Patriot против неуловимого русского «Кинжала»

Способность российских вооружённых сил наносить удары баллистическими ракетами по украинским целям существенно выросла благодаря резкому увеличению объёмов производства ракет «Кинжал» воздушного базирования и ракет для комплексов «Искандер-М».
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