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«Ограниченный» американский Patriot против неуловимого русского «Кинжала»

«Ограниченный» американский Patriot против неуловимого русского «Кинжала»

Способность российских вооружённых сил наносить удары баллистическими ракетами по украинским целям существенно выросла благодаря резкому увеличению объёмов производства ракет «Кинжал» воздушного базирования и ракет для комплексов «Искандер-М».

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