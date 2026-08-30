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Ученые научили транзисторы на основе нитрида галлия выдерживать напряжение свыше 3,4 кВ

Ученые научили транзисторы на основе нитрида галлия выдерживать напряжение свыше 3,4 кВ

В перспективе такие элементы можно будет использовать, например, в электромобилях или в системах питания дата-центров Исследователи Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) разработали новую архитектуру силовых устройств на основе нитрида галлия (GaN), способную выдерживать напряжение свыше 3,4 кВ.

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