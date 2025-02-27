50 магазинов «Светофор» приостановили работу после проверок Роспотребнадзора

После проверок Роспотребнадзора более 50 магазинов "Светофор" приостановили работу. Глава сети в Центральном федеральном округе, Елена Захаренко, сообщила, что магазины возобновят деятельность после выполнения предписаний.
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