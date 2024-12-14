15 декабря отмечается День радиотехнических войск

Все развернутые подразделения и командные пункты соединений и частей РТВ несут боевое дежурство по противовоздушной обороне, выполняют задачи по охране государственной границы в воздушном пространстве и контролируют порядок его использования.
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